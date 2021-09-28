К 2500 году Земля может измениться до неузнаваемости: ученые дали неутешительный прогноз

К 2500 году Земля может измениться до неузнаваемости: ученые дали неутешительный прогноз

В своих прогнозах исследователи взяли за основу три сценария.

Согласно новым данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, существует высокая вероятность повышения температуры к 2100 году на 2,7 градуса. Последствия будут катастрофическими.

Об этом сообщает Sciencealert.

Если срочно не начать сокращать выбросы углерода, то к концу века нас ждут беспрецедентные пожары, ураганы, засухи, наводнения и зной, а также глубокие изменения земной и водной поверхности.

Международная группа ученых составила свои прогнозы относительно глобальных изменений климата после 2100 года на основе возможных концентраций парниковых газов в атмосфере.

В своих прогнозах исследователи взяли за основу три сценария: низкий уровень смягчения последствий глобального потепления, средний и высокий, отвечающий Парижскому соглашению о снижении уровня углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

Специалисты выяснили, что при первых двух сценариях глобальные температуры продолжают повышаться после 2100 года. Согласно этим сценариям, растительность и лучшие посевные площади перемещаются к полюсам, а площадь, пригодная для выращивания некоторых культур, сокращается. Некоторые территории, такие как бассейн Амазонки, станут непригодными для жизни.

Может стать так жарко, что жить в тропических регионах будет невозможно, говорят ученые. Они утверждают, что даже в сценарии с высоким уровнем смягчения последствий изменения климата уровень моря продолжает повышаться.

"Если нам не удастся остановить потепление климата, то в последующие 500 лет наша планета измениться до неузнаваемости и это будет угрожать выживанию человека как вида", — говорят специалисты.

Ранее сообщалось, что масштабные наводнения в Германии и Азии, катастрофические лесные пожары в Турции, Греции, США и многих странах Европы — все это прямые последствия изменений климата. 9 августа ООН обнародовала первый с 2013 года отчет Межправительственной группы экспертов, которые утверждают, что к нагреванию атмосферы, океанов и суши привела именно человеческая деятельность.

Новости недели: как приспособиться к новым климатическим реалиям

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку