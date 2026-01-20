К домашним котам: кого держали в домах древнего Китая

Леопардовый кот. Фото: Pontafon/CC BY-SA 3.0

Археологи установили, что первые «домашние» коты в древнем Китае были на самом деле леопардовыми котами — азиатским диким видом. Они поселились рядом с людьми еще около 5400 лет назад и оставались рядом более трех с половиной тысячелетий, в основном благодаря умению истреблять грызунов.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Новый анализ останков 22 животных из 14 археологических локаций показал: леопардовые коты были привычными обитателями человеческих поселений вплоть до II века нашей эры. После падения династии Хань вид внезапно исчезает из археологической записи — исследователи связывают это с уменьшением количества вредителей, из-за чего коты вернулись к естественным условиям.

Пустота без кошек в китайских домах продолжалась примерно шесть веков. Только в 730 году нашей эры на Шелковом пути, в городе Тунван, находят первого настоящего домашнего кота. Генетический анализ показывает, что он происходил от котов Леванта и Центральной Азии, поэтому в Китай его, вероятно, привезли купцы.

Именно с этого времени домашние кошки снова становятся частью китайской культуры: их начинают изображать на гробницах эпохи Тан (VII-X вв.). Исследователи реконструировали вид древнейшей найденной кошки — она могла быть полностью белой или полосатой с белыми отметинами. Интересно, что подавляющее большинство котов на исторических китайских изображениях имеют именно светлый окрас, который, вероятно, нравился тогдашней элите.

В итоге ученые отмечают: пока домашние коты постепенно стали глобальным видом-компаньоном, союз человека и леопардового кота завершился — и эти животные вернулись в дикие экосистемы.

