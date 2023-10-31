К Хэллоуину: космический аппарат NASA снял фотографию газового гиганта Юпитера с жутким "лицом"

Как это часто случается на изображениях с Юноны, облака Юпитера на этом снимке подвергаются парейдолии, эффекту, заставляющему наблюдателей воспринимать лицо или другие узоры в основном случайных узорах.

Во время своего 54-го близкого пролета вокруг Юпитера миссия NASA "Юнона" зафиксировала этот вид области в крайних северных регионах гигантской планеты под названием Jet N7. На изображении видны бурные облака и штормы вдоль терминатора Юпитера, разделяющие дневную и ночную стороны планеты.

Фото было опубликовано NASA накануне празднования Хэллоуина, и агентство сравнило его с кубистическим портретом Пабло Пикассо.

Фотографию обработал ученый Владимир Тарасов с помощью инструмента JunoCam.

На изображении видны бурные тучи и штормы вдоль терминатора Юпитера Фото: NASA

Остаток фотографии находится в темноте на ночной стороне планеты, что заставляет лицо выглядеть так, будто оно выглядывает из-за двери. Закрученные облака на Юпитере являются результатом мощных штормов и турбулентных погодных систем на планете. В этом регионе можно увидеть два пустых глаза, кривой нос и нахмуренные губы.

Накануне ученые впервые смогли увидеть оставшийся свет после катастрофического столкновения двух огромных ледяных планет. В результате образовалась одна планета, которая в сотни раз больше Земли.

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