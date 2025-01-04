К Солнцу приближается самая яркая комета года: где и когда ее можно увидеть

Пока неизвестно, переживет ли комета столь близкую встречу с нашей звездой, но ученые предполагают, что в момент сближения с Солнцем она может засиять ярче Венеры.

Комета ATLAS C/2024 G3, открытая 5 апреля 2024 года, может стать самой яркой кометой 2025 года. Однако за ней будет сложно наблюдать, ведь она будет слишком близко к Солнцу.

Об этом пишет EarthSky.

В момент перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты) Атлас будет находиться на расстоянии всего 0,09 а.е., то есть 13,5 млн км. Это произойдет чуть больше чем через неделю – 13 января.

Астрономы отмечают, что пока неизвестно, переживет ли комета встречу с Солнцем, но при таком близком прохождении мимо звезды у нее есть все шансы засиять на небе ярче Венеры.

"Эта долгопериодическая комета вращается вокруг Солнца примерно за 160 000 лет. Астрономы считают, что она, вероятно, уже когда-то пролетала мимо Солнца, поэтому это может увеличить ее шансы пережить еще одно близкое прохождение", – говорится в сообщении.

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По разным оценкам, яркость кометы вблизи Солнца будет составлять от -6,9 до -3,9 звездной величины. Это означает, что даже по пессимистическим оценкам, комета будет ярче любой звезды, видимой с Земли, за исключением Солнца. А если оправдаются более смелые оценки астрономов, то Атлас можно будет увидеть даже днем с помощью специальной техники (для невооруженного глаза это будет слишком ярко и опасно).

Как увидеть комету ATLAS

Лучше всего комету Атлас будет видно в Южном полушарии, но и те, кто живет на север от экватора, также будут иметь шансы увидеть яркое явление "кометы без головы". Наблюдать за кометой можно будет сразу после захода Солнца с середины января до конца месяца. Впервые ее можно увидеть 16 января, когда комета начнет выходить из-под солнечных бликов.

Поначалу комета будет очень низко над горизонтом. Изо дня в день она будет постепенно подниматься выше и одновременно будет терять яркость, из-за чего наблюдать за ней станет сложнее.

"Для 90% населения, живущего к северу от экватора, комета будет опускаться на юг, когда выйдет с орбиты Солнца. Те, кто живет дальше на юг в Северном полушарии, будут иметь больше шансов увидеть ее сразу после перигелия, глядя на закат. возможно, если АТЛАС имеет длинный хвост, мы сможем увидеть хвост после заката, даже когда голова кометы будет закрыта горизонтом. Такое уже случалось раньше, как с кометой Макнота", – рассказали исследователи.

Напомним, в январском небе можно будет увидеть метеорный дождь, покрытие Сатурна и противостояние Марса. Итак, январь обещает стать настоящим праздником для любителей астрономии.

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