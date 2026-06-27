К Солнцу летит "пьяная" комета: астрономы обнаружили космическую аномалию

Ученые обнаружили межзвездную комету, наполненную алкоголем / © Associated Press

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Ученые обнаружили новую межзвездную комету , содержащую аномально высокую концентрацию метанола и существенно отличающуюся от всех ранее исследованных космических тел. Этот объект образовался в совершенно других химических условиях и теперь помогает астрономам понять процессы формирования планет вне нашей Солнечной системы.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Уникальное химическое отражение

Космический объект 3I/ATLAS стал лишь третьим подтвержденным межзвездным гостем, пролетевшим через нашу Солнечную систему. В отличие от своих предшественников эта комета продемонстрировала беспрецедентный уровень обогащения метанолом по сравнению с другими молекулами. Соотношение спирта к цианистому водороду оказалось настолько высоким, что вывело этот объект в совершенно отдельную категорию.

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"Наблюдение за 3I/ATLAS похоже на снятие отпечатков пальцев с другой солнечной системы... она переполнена метанолом так, как мы обычно не видим в кометах нашей собственной системы", - объяснил ведущий автор исследования Натан Рот.

Ученые смогли подробно изучить комету с помощью мощного комплекса радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне. Когда космическое тело приблизилось к Солнцу, лед на его поверхности стал превращаться в газ и образовал вокруг ядра яркую оболочку. Именно этот газовый шлейф позволил астрономам прочесть слабые радиосигналы и идентифицировать уникальный химический состав.

Двойной источник выбросов и странности

Исследователи обнаружили, что метанол и цианистый водород покидают комету совершенно разными путями. Если второй газ происходит исключительно из твердого ядра, спирт дополнительно выделяется из ледяных пылинок непосредственно в самом газовом облаке. Такой процесс пространственного картографирования выбросов в межзвездном объекте удалось впервые зафиксировать в истории астрономии.

Экстремальное содержание метанола стало не первой химической странностью этой загадочной кометы. Ранее космический телескоп Джеймса Уэбба показал, что на большом расстоянии от Солнца в ее газовой оболочке доминировал углекислый газ, а не привычная для нас вода. Все эти аномалии свидетельствуют о том, что материал кометы формировался в экстремально холодной или химически отличной среде другой звездной системы.

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Напомним, астрономы обнаружили аномально высокое содержание полутяжелой воды в составе межзвездной кометы 3I/ATLAS. Новые данные, полученные с помощью радиотелескопа ALMA, свидетельствуют о том, что объект сформировался при значительно ниже температур, чем господствовавшие во время зарождения нашей Солнечной системы.

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