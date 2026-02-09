К Солнцу приближается редкий объект: ученые сказали, чем это может закончиться

Комета / © Associated Press

Реклама

К Солнцу приближается новая комета, которая привлекла внимание астрономов. Это, прежде всего, связано с ее происхождением. Она входит в группу комет, которые в редких случаях становились очень яркими на короткое время.

Об этом сообщает Space.com.

На сегодняшний день ученым известно 66 групп комет, из которых 15 хорошо исследованы и обозначены буквами от A до Q. Считается, что все они обломки гигантской «материнской» кометы диаметром более 100 километров, распавшейся на части еще в античные времена.

Реклама

Новую комету обозначили как C/2026 A1 (MAPS). Ее обнаружила 13 января обсерватория MACS1 в Сан-Педро-де-Атакаме, Чили.

Ученые определили орбиту кометы, которая показала, что она принадлежит к семейству Кройца. Это странно, поскольку ни одна из таких комет не наблюдалась так далеко от Солнца с таким большим опережением — 11,5 недель — до достижения ближайшей к Солнцу точки (перигелия).

Комета MAPS двигается по крайне вытянутой орбите. В начале апреля она должна подойти к нашей звезде на критическое расстояние — всего 120 тысяч километров от Солнца. Если ледяное ядро кометы выдержит такую колоссальную температуру и не распадется раньше времени, объект может стать настолько ярким, что он будет виден даже днем невооруженным глазом.

Однако, если комета начнет распадаться непосредственно во время сближения с нашей звездой, это может повлечь за собой внезапную и мощную вспышку яркости, которая сделает ее видимой для жителей всей планеты.

Реклама

Предыдущий рекорд принадлежал яркой комете C/1965 S1 (Икея-Секи), которая находилась всего в 33 днях от перигелия.

Напомним, ООН официально объявила, что включила загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS в ежегодные учения по планетарной обороне из-за его «странного поведения».