К Земле движется астероид со скоростью более 22 000 миль в час

Астероид / © Shutterstock

Астероид «2026 CC» размером около 30 метров приближается к Земле, пролетая на расстоянии чуть больше расстояния до Луны.

Об этом сообщает NASA, пишет Newsweek.

Астероид под названием «2026 CC» движется со скоростью примерно 22 000 миль в час (около 35 400 км/ч). По расчетам NASA, ближе всего к Земле он подлетит завтра, 7 февраля 2026 года, на расстояние примерно 379 000 миль (около 610 000 км), что немного превышает среднее расстояние до Луны, которое составляет около 239 000 миль (384 000 км).

Астероиды — это небольшие каменные тела, оставшиеся от формирования Солнечной системы около 4,6 млрд лет назад. Большинство из них находятся в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, однако некоторые, известные как объекты, сближающиеся с Землей (NEO), могут приближаться к нашей планете.

По данным NASA, потенциально опасные астероиды (PHA) — это те, чьи орбиты могут подходить на расстояние до 4,6 млн миль от орбиты Земли. При этом астрономы подчеркивают, что ни один из таких объектов не угрожает планете в ближайшем будущем.

Пол Чодас, руководитель CNEOS, пояснил, что обозначение «потенциально опасный» означает лишь то, что через сотни или тысячи лет орбита астероида может измениться настолько, что теоретически будет существовать риск столкновения с Землей. Однако современные оценки не предусматривают никакой угрозы в краткосрочной перспективе.

NASA отмечает, что большинство объектов, сближающихся с Землей, имеют орбиты, которые не приводят к опасному приближению, и не представляют риска для планеты. Однако астрономы продолжают внимательно наблюдать за потенциально опасными астероидами, чтобы заблаговременно оценивать возможные угрозы.

Напомним, ранее мы писали о том, что астероид 2024 YR4, который ранее считали угрозой для Земли, теперь направляется к Луне. Специалисты прогнозируют вероятное столкновение со спутником, что может иметь серьезные последствия для человечества.