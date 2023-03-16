К Земле летит астероид, похожий на челябинский: о чем предупреждают ученые

На близком расстоянии от Земли появится новый астероид, который ученые обнаружили 13 марта. Он имеет примерно такой же размер, как и взорвавшийся над российским Челябинском в 2013 году. Тогда это было неожиданное событие, которое в теории может повториться.

Об этом пишет Forbes.

По словам ученых, астероид в ширину примерно 17 метров должен пролететь мимо Земли уже в пятницу, 17 марта. Но самое главное здесь не размер этого астероида, а близость к Земле, то есть расстояние, на котором он будет находиться во время своего полета.

Хотя ученые из NASA уверены, что никакого падения астероида на Землю не произойдет, все же дистанция от планеты в 240 тысяч километров настораживает. В большинстве своем так близко к Земле астероиды не подлетают. Поэтому в любом случае космический камень 2023 года EY считается потенциально опасным.

По космическим меркам расстояние в 240 тысяч километров – это очень мало, и оно соответствует почти половине расстояния от Земли до Луны. Ученые определили, что новый астероид принадлежит к классу Аполлоны, и такие камни часто пересекают орбиту Земли, вращаясь вокруг Солнца, идя на сближение с Землей.

Ранее стало известно, что в нашу планету может врезаться астероид диаметром 50 метров. Отмечается, что возможность столкновения составляет приблизительно 1 до 600, другими словами выше средней.

Редкое явление: ученые заметили огромный астероид над Ла-Маншем

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