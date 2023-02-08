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К Земле летит астероид размером с пассажирский самолет: есть ли опасность

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
323
Время на прочтение
1 мин
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К Земле летит астероид размером с пассажирский самолет: есть ли опасность

Фото: Associated Press

11 февраля мимо Земли пролетит астероид диаметром около 49 метров.

В субботу, 11 февраля, мимо Земли пролетит астероид 2023 BC8, диаметр которого составляет около 49 метров.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Астероид максимально приблизится к Земле на расстояние 5 930 000 км. Скорость движения астероида составляет 50 400 км в час.

Отмечается, что этот астероид не соответствует классификации "потенциально опасный", поскольку его длина не превышает 150 метров, хотя его максимальное расстояние от Земли составит менее 7,5 млн километров.

Напомним, астрономы обнаружили новую планету, которая может быть пригодна для жизни.

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Дата публикации
Просмотры
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