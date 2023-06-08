К Земле летит большой астероид на скорости 25 тысяч км/ч

В пятницу, 9 июня, на опасное расстояние до Земли подлетит астероид под названием 2023 JB3.

Об этом пишет Hi Tech.

Астероид под названием 2023 JB3 обнаружили менее месяца назад. По данным ученых, размер астероида оценивается в 50 метров, хотя существует предположение, что его размер может быть 80 метров. Точные размеры астероидов узнать сложно, поэтому ученые часто называют диапазон размеров.

Завтра этот астероид должен пролететь мимо Земли на расстоянии 5,4 млн км со скоростью 25 тысяч км/ч. По данным NASA, астероид 2023 JB3 принадлежит к группе околоземных космических камней под названием Атоны. Он совершает полный оборот вокруг Солнца за примерно 330 земных дней, в то же время может улетать от нашей звезды на расстояние в 170 млн км. То есть это немного дальше, чем расположена Земля от Солнца.

Напомним, ученые выяснили, что как минимум 28 астероидов шириной в 1 км и более в ближайшие 1000 лет могут подлететь на очень близкое расстояние к Земле, то есть гораздо ближе Луны.

Астрономы предупреждают, что падение астероида даже шириной в 1 км или чуть более может уничтожить сотни миллионов людей, вызвать глобальные разрушения и изменения климата. Исследователи говорят, что в ближайшие 1000 лет ни один крупный астероид не упадет на Землю. Хотя ученые полагают, что гравитационное влияние Солнца, других планет и непредсказуемые условия космоса могут внести коррективы в траекторию движения великого астероида. Однако из-за таких событий шанс столкновения с Землей огромного камня и существует, он очень маленький, говорят астрономы.

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