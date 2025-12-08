- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
К Земле летит облако плазмы: когда ударит магнитная буря
Уже во вторник Землю накроет мощная магнитная буря. Метеозависимым людям следует быть внимательными к общему самочувствию.
Вспышка класса М выпустила в сторону Земли пятно 4299. Ее мощность достигла почти максимального уровня Х.
Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды SpaceWeather.
Выброс частиц уже привел к отключению радиосвязи над Тихим океаном на 15-20 минут.
Ожидается, что он достигнет планеты 9 декабря и повлечет за собой мощную магнитную бурю.
В частности, некоторые люди могут испытывать головную боль, головокружение, повышение или снижение АД, тошноту и другие симптомы.
В дни с повышенной активностью врачи советуют избегать переутомления, стрессов и соблюдать сбалансированный режим сна и питания.
Магнитная буря — это мощное нарушение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью.
Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы корональной массы, в космос выбрасываются огромные потоки заряженных частиц (в основном электронов и протонов). Когда эти частицы достигают Земли в 1-3 дня, они взаимодействуют с нашим магнитным полем, вызывая его колебания и возмущения.