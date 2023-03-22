К Земле летит один из величайших в истории астероидов: ученые назвали опасную дату

В субботу, 25 марта, на расстоянии 175 029 км от центра нашей планеты пролетит недавно открытый астероид, который называется 2023 DZ2.

Об этом сообщает The Watchers.

По данным ученых, этот астероид впервые наблюдали в обсерватории Ла-Пальма, Испания, 27 февраля 2023 года. Его предполагаемый диаметр составляет от 43 до 95 метров. Он входит в группу астероидов Аполлона. Это 17-й известный астероид, пролетевший мимо Земли на расстоянии 1 месячного расстояния с начала этого года и 5-й за этот месяц.

"Это самый большой астероид, который пролетит мимо Земли с сентября 2021 года, и 21-й по величине околоземный объект, который пролетит мимо нас за всю историю наблюдений", — подчеркнули авторы статьи.

Что будет, если астероид столкнется с Землей

Австрономы предположили худший сценарий, когда астероид может столкнуться с обитаемой территорией. По их словам, последствия этого могут включать в себя взрывную волну, тепловое излучение и выброс обломков и выбросов в атмосферу. Размер ударного кратера зависит от скорости и состава астероида, а также от природы поверхности удара. Астероид размером потенциально может создать кратер диаметром примерно 160-500 м. Однако ученые отмечают, что это приблизительная оценка и фактический размер ударного кратера может значительно отличаться в зависимости от ряда факторов. 2023 DZ2 примерно в 4 раза больше челябинского астероида 15 февраля 2013 года.

Напомним, астрономы обнаружили суперземлю, превращающуюся в водный мир: что о ней известно.

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