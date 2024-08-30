К Земле летит одна из самых ярких комет: ее можно увидеть невооруженным глазом

Когда комету впервые заметили, она была далеко за орбитой Юпитера, на расстоянии около 1,09 миллиарда километров от Солнца.

Недавно астрономы обнаружили комету C/2023 A3 на снимках космического аппарата NASA STEREO-A. Данные показывают, что комета в обозримом будущем приблизится к Солнцу, а затем и к Земле.

Об этом пишет IFLScience.

По словам ученых, комета стала еще ярче, чем ранее, и ее яркость достигла звездной величины 7. Это значит, что ее еще нельзя увидеть невооруженным глазом и можно ли это будет сделать вообще станет ясно в сентябре, считают ученые.

В то же время у кометы видим длинный яркий хвост и нет никаких признаков того, что она распадается.

Комета C/2023 A3 была впервые обнаружена в начале 2023 года. Она является долгопериодической кометой, и один оборот вокруг Солнца она совершает за 80 000 лет. Считается, что свой путь комета начала в Облаке Оорта, то есть в сфере, окружающей Солнечную систему, где живут миллионы комет и других ледяных объектов. Считается, что диаметр ядра кометы C/2023 A3 составляет 20-40 км.

Ранее стало известно, что комета C/2023 A3, вероятно, развалится на части еще до того, как окажется рядом с Землей на ближайшем расстоянии. Ожидалось, что в конце лета и осенью она будет видна невооруженным глазом.

Ученые ожидали, что 27 сентября она сблизится со звездой на расстояние в 58 миллионов километров. А уже через две недели, 12 октября, она сблизится с Землей на расстояние 71 миллиона километров.

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