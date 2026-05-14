К Земле летит огромный астероид-"убийца городов": есть ли угроза

Ученые предупредили о приближении астероида 2026 JH2, который пролетит на критически малом расстоянии от Земли уже на следующей неделе. Космическое тело имеет потенциал уничтожить целый город, однако астрономы успокаивают относительно рисков столкновения.

Об этом пишет Daily Mail.

Астрономы сообщают, что астероид 2026 JH2, размер которого может достигать длины четырех лондонских автобусов, пролетит мимо Земли «настолько близко, насколько это возможно без столкновения».

По предварительным расчетам, космический объект приблизится к планете поздно вечером 18 мая на расстояние около 90 тыс. км. Для сравнения, это лишь четверть дистанции между Землей и Луной, что считается чрезвычайно близким пролетом по космическим меркам.

Несмотря на потенциальную силу удара, способную уничтожить целый город, астрономы зафиксировали этот астероид лишь несколько дней назад. Это в очередной раз поставило вопрос об эффективности систем раннего обнаружения опасных космических объектов.

Столкнется ли астероид 2026 JH2 с Землей?

В то же время результаты моделирования свидетельствуют, что по меньшей мере в течение ближайших 100 лет риска столкновения с Землей нет.

По оценкам ученых, диаметр 2026 JH2 составляет от 16 до 35 м, а при сближении с Землей он будет двигаться со скоростью более 8 км в секунду.

«Это именно тот тип объекта, который очень эффективно уничтожил бы город, если бы врезался», — сказал изданию Марк Норрис из Университета Ланкашира.

Ученые объясняют, что определить точные размеры астероида сложно, поскольку оценки базируются на количестве света, который отражается от его поверхности. Если объект имеет темную или слабоотражающую структуру, его реальные размеры могут быть даже больше нынешних оценок.

Возможные последствия падения астероида на Землю

Однако даже минимальные расчеты свидетельствуют о значительном разрушительном потенциале астероида. Эксперты предполагают, что в случае падения 2026 JH2 последствия могли бы быть похожими на взрыв Челябинского метеорита в 2013 году. Тогда 18-метровый метеорит взорвался в небе над российским городом недалеко от границы с Казахстаном. Сила взрыва превысила мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, в 30 раз, а ударная волна дважды обогнула Землю.

Непосредственно под эпицентром взрыва, на высоте около 45 км над землей, температура была настолько высокой, что люди получали ожоги и повреждения сетчатки глаз. В результате инцидента пострадали около 1500 человек, а более 3600 домов были повреждены, хотя до поверхности Земли добралось лишь 0,05% начальной массы метеорита.

Астероид 2026 JH2, диаметр которого может достигать 35 м, потенциально является еще более опасным и может принадлежать к так называемым астероидам-"убийцам городов». Впрочем, несмотря на чрезвычайно близкий пролет возле Земли, никакой опасности для планеты он не представляет.

Благодаря сети телескопов планетарной защиты астрономы способны с высокой точностью определять траектории движения астероидов.

Хотя 2026 JH2 будет невозможно увидеть невооруженным глазом из-за его тусклости, в условиях темного неба его можно наблюдать через любительские телескопы.

Сейчас космический объект находится на расстоянии примерно 3 млн км от Земли в созвездии Большой Медведицы.

К слову, астрономы обнаружили новый метеорный поток M2026-A1, возникший из-за распада астероида или «каменной кометы» под воздействием солнечного тепла. Исследователи NASA зафиксировали 282 объекта, которые происходят из одной точки космоса и сгорают в атмосфере Земли на скорости 24 км/с. Теперь ежегодно с 16 марта по 7 апреля наша планета будет проходить сквозь это облако обломков.

