К Земле летит огромный кусок мусора из МКС: точное место падения неизвестно

9-10 марта на Землю упадет грузовой поддон массой 2,9 тонны, который использовался в критически важной миссии на Международной космической станции. Точное место падения неизвестно.

Об этом пишет Gizmodo.

Поддон, выброшенный из МКС в марте 2021 года рукой-манипулятором Canadarm2, скоро сгорит в атмосфере Земли. Три года назад он выполнил свою задачу в рамках большого проекта по замене батарей на станции.

"Ожидается, что поддон не сгорит полностью в атмосфере – около полутонны фрагментов, скорее всего, упадут на поверхность Земли", – говорит астроном Гарвард-Смитсоновского института Джонатан Макдауэлл.

Поддон стал самым большим объектом, который когда-либо выбрасывали из МКС. Когда поддон был выброшен с борта станции, он находился на высоте примерно 427 км над поверхностью Земли.

Путешествие такого крупного куска мусора началось с миссии по модернизации энергосистемы МКС.

Напомним, ранее американским астронавтам на МКС удалось добиться успеха в эксперименте Plant Habitat-04, вырастив на околоземной орбите первые плоды на четырех растениях перца чили.

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