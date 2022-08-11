К Земле летит опасный астероид: известна дата максимального приближения

Уже в пятницу, 12 августа, к Земле приблизится потенциально опасный огромный астероид, летящий со скоростью, превышающей скорость звука в 27 раз.

Ученые из NASA считают, что этот космический объект должен пролететь мимо Земли на расстоянии 4,3 млн км. По космическим меркам это очень близкое расстояние.

Об этом сообщает Live Science.

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Скорость звука воздуха на Земле составляет примерно 1200 км/ч, а потенциально опасный астероид, согласно классификации NASA, летит к нашей планете со скоростью примерно 33 000 км/ч.

Диаметр астероида, который называется 2015 FF, колеблется в диапазоне между 13 и 28 метрами, сравнимым с размером взрослого синего кита.

Все астероиды, расположенные в пределах примерно 200 млн. км от Земли, называются околоземными, а если они приближаются к нашей планете на расстояние в 7,8 млн км, то им придают статус потенциально опасных астероидов, которые могут угрожать Земле.

Ранее стало известно, что 6 июня 2022 года к нашей планете приблизился астероид, принадлежащий к группе Атона. Потенциально опасный астероид в четыре раза превышал размер синего кита.

Опасный астероид приближается к Земле | Новости мира

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