К Земле летит "Троянский конь" пришельцев: что известно

Загадочный межзвездный объект, получивший название 3I/ATLAS и пересекающий нашу Солнечную систему, стал центром острой научной дискуссии, которая достигнет своей кульминации 29 октября 2025 года. Именно в этот день, приблизившись к Солнцу, объект должен раскрыть свою истинную природу: является ли он обычной кометой, как утверждает NASA, или, возможно, чем-то гораздо более экстраординарным. Профессор Гарвардского университета Ави Лоэб выдвинул смелую гипотезу, согласно которой 3I/ATLAS может быть технологическим артефактом, своего рода «троянским конем», замаскированным под природное небесное тело, и его приближение к Солнцу станет решающим тестом этой теории.

Согласно классическому представлению, когда комета приближается к Солнцу, солнечное излучение нагревает ее ледяное ядро, заставляя летучие вещества, такие как углекислый газ и вода, сублимироваться непосредственно в газ. Этот процесс создает мощное напряжение, часто приводящее к распаду кометы на меньшие фрагменты. Именно такую судьбу профессор Лоэб прогнозирует для 3I/ATLAS, если у него есть естественное происхождение. Однако он оценивает вероятность того, что объект «не имеет полностью природного происхождения» в 30-40 процентов. В этом случае вместо того, чтобы распасться под действием термической нагрузки, объект может повести себя как технологический «материнский корабль», выпустив флот мини-зондов для исследования нашей системы.

За этим уникальным небесным явлением будут следить ведущие космические аппараты и обсерватории. Зонд Европейского космического агентства (ESA) Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) будет проходить в первом ряду, фиксируя событие вблизи. В ноябре и декабре наземные телескопы также будут направлены на 3I/ATLAS, чтобы подтвердить, распался ли он на размытые точки света, как обычная комета, или из него отделились четко очерченные объекты.

В настоящее время орбитальные аппараты ESA рядом с Марсом не зафиксировали никаких подтвержденных фрагментов, отделившихся от объекта, а изображения, опубликованные NASA, показывают цилиндрическую форму и характерное зеленое свечение. Хотя в сети появлялись сообщения о таинственных объектах вблизи 3I/ATLAS, профессор Лоэб опроверг эти слухи, объяснив, что это были ошибочно идентифицированные звезды или спутники Марса. Таким образом, научное сообщество с затаенным дыханием ожидает конца октября, когда простой физический процесс либо подтвердит естественное происхождение межзвездного гостя, либо предоставит первые веские доказательства в пользу существования внеземных технологий.

