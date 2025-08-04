К Земле летит загадочный объект: астрономка из Днепра объясняет, что это на самом деле

Комета / © Associated Press

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К Земле приближается инопланетный объект.

В июле такую информацию обнародовали на официальном сайте NASA.

Вокруг заявления собралось немало гипотез. Астрофизик Ави Леб предположил, что межзвездный объект 3I/ATLAS, открытый 1 июля 2025 года, может быть искусственного происхождения — возможно даже инопланетным зондом с потенциально враждебными намерениями, об этом пишет Daily Mail.

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Чего же ждать от космического объекта, объяснила специалист из Днепра Людмила Марченко в комментарии «Суспільному».

По словам астронома, такой межзвездный объект в нашей Солнечной системе фиксируют в третий раз. «Он отличается от других тем, что не кружит вокруг Солнца, а транзитом пролетает через Солнечную систему. Это действительно редкий случай», — говорит специалист.

На официальном сайте NASA объект именовали комета 3I/ATLAS — по названию поисковой системы, которая его обнаружила. Людмила объяснила, что даже если это космическое тело искусственно создали и запустили в нашу солнечную систему, волноваться все равно не стоит.

Комета 3I/ATLAS / © Daily Mail

«Если бы это был космический корабль, который кто-нибудь построил и запустил в нашу сторону, он все равно на 100% проходит транзитом. Ближе, чем орбита Юпитера, не подходит. Пролетит и вылетит. Какой смысл, если пришелец даже ничего не рассмотрит у нас», — рассказывает женщина.

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По словам Людмилы, комета летит из тех зон галактики, где находятся самые старые объекты.

«Возраст Солнечной системы где-то четыре с половиной миллиарда лет, а комета должна быть не менее семи миллиардов лет. Было бы любопытно изучить химический состав этого космического тела. С точки зрения науки это редкость, но о внеземных цивилизациях речь не идет», — говорит специалист.

По словам Людмилы Марченко, осенью комета будет на ближайшем расстоянии от Солнца, а затем начнет удаляться.

«От Земли она пролетит на расстоянии, примерно таком, как расстояние от Земли до Марса. 210 миллионов километров. Нам это никак не угрожает. Даже увидеть его будет очень тяжело», — добавляет женщина.

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Напомним, ранее мы писали о том, что ученые предполагают, что недавно вошедший в Солнечную систему загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS может быть враждебным инопланетным космическим кораблем, который планирует атаку на Землю уже в ноябре.