К Земле летят три астероида, один размером с дом: NASA готовится к худшему сценарию

Астероид размером с дом пролетит мимо Земли уже сегодня.

Сегодня к Земле приблизится астероид размером с дом, а за ним пролетят еще два космических объекта поменьше. Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) предупредила, что один из этих астероидов приблизится на расстояние 309 000 км к Земле, что на 77 000 км ближе, чем Луна.

Об этом пишет Daily Mail.

То, что довольно крупные космические камни пролетят так близко от нашей планеты, дает уникальную возможность для исследований ученым, которые работают над созданием системы защиты для предотвращения в будущем столкновения Земли с астероидами.

Ближе всего от Земли пролетит самый маленький астероид, размеры которого чуть больше 4 метров в поперечнике. Второй астероид, размером примерно с автобус, приблизится к нашей планете на расстояние 3 млн км, а третий, самый крупный, размером с дом, – на расстояние 4,5 млн км.

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В NASA подтвердили, что хотя астероиды пройдут достаточно близко от Земли, угрозы столкновения нет.

По мере того как астрономы накапливают опыт наблюдений за астероидами, точность их долгосрочных прогнозов о траекториях космических объектов резко увеличивается. Это означает, что обнаружив астероид, который мчится к Земле, исследователи смогут точно определить, есть ли риск столкновения, и предотвратить катастрофу, подобную той, которая, вероятно, уничтожила динозавров 66 миллионов лет назад.

Хотя ни один из приближающихся к Земле астероидов не представляет серьезной угрозы, NASA готовится к наихудшему сценарию. В 2016 году был создан Координационный офис планетарной обороны (PDCO) для обнаружения, отслеживания и лучшего изучения комет и астероидов, которые могут представлять опасность столкновения с Землей.

Агентство спроектировало космический телескоп Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor), запуск которого запланирован на 2027 год. Он будет обнаруживать и характеризовать потенциально опасные астероиды, расположенные на расстоянии менее 50 млн км от орбиты Земли.

Напомним, астероид, убивший динозавров, был не единственным. Выяснить это исследователи смогли, создав компьютерную модель последствий падения астероида.

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