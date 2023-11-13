К Земле мчатся 5 опасных астероидов и зеленая комета: когда ожидать приближения

Уже в декабре этого года максимально близко к Земле подлетит комета 144P/Кусиды. Но не только этой встречи с астрономическими объектами следует ожидать в обозримом будущем. Также к Земле направляются с огромной скоростью 5 потенциально опасных астероидов.

Об этом пишет Daily Mail.

Если размер астероида больше 140 метров, и он может подлететь к Земле ближе чем на 7 млн км, то такой камень автоматически попадает в категорию потенциально опасных. Два космических камня из списка есть такими.

Кроме астероидов до конца года на сближение с Землей идет и комета под названием 144P/Кусиды. Это короткопериодическая комета, обнаруженная в 1994 году, которая совершает полный оборот вокруг Солнца за 7,6 года.

Эта комета приблизится к нашей планете 12 декабря, а 25 января будущего года будет находиться в ближайшей точке к Солнцу. В декабре за кометой можно будет наблюдать с помощью бинокля или телескопа. Но летящую комету со скоростью 105 000 км/ч лучше всего будет видно именно в январе, когда ее яркость увеличится.

Напомним, 4 августа вблизи Земли пролетел астероид размером более 360 метров, однако его расстояние до нашей планеты было больше — 5,35 миллиона километров.

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