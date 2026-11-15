Астероид / © Unsplash

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Расчеты ученых показывают, что 7 августа 2027 года потенциально опасный астероид 1999 AN10 должен пролететь мимо Земли на расстоянии около 389 855 километров. Это примерно такое же расстояние, на котором от Земли находится Луна.

Об этом пишет earthsky.

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Он входит в группу астероидов под названием «Аполлоны». Это значит, что его орбита пересекает орбиту Земли вокруг Солнца. Астероид 1999 AN10 совершает полный оборот вокруг Солнца за 643 дня и двигается по очень вытянутой орбите, которая выходит далеко за пределы орбиты Марса. Астероид 1999 AN10 имеет диаметр от 800 до 1800 метров.

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Ранее единственным астероидом, получившим более высокую оценку риска, был Апофис, которого заметили в 2004 году. Однако позже ученые установили, что объект не несет угрозы Земле в ближайшем веке, поэтому уровень его опасности снизили.

Напомним, астероид Бенну вызывает огромный интерес у научного сообщества из-за потенциальной угрозы столкновения с Землей. По данным экспертов, существует вероятность удара 24 сентября 2182 года, которая уже привлекла внимание NASA, которое делает активные шаги по мониторингу и предотвращению катастрофы.

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