К Земле мчится огромный астероид: в NASA говорят о потенциальной опасности

Астероид приближается к Земле / © Pixabay

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В воскресенье, 22 июня, возле Земли пролетит астероид 2003 г. AY2. Его считают потенциально опасным объектом.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

По оценкам учёных, длина небесного тела составляет 393,1 метра. При сближении расстояние между ним и нашей планетой составит около 5,43 миллиона километров.

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В NASA отмечают, что астероид считается потенциально опасным, если он приближается к Земле на расстояние менее 7,5 миллиона километров и его размер превышает 150 метров.

Астероид 2003 года AY2 одновременно соответствует обоим этим критериям.

Ранее сообщалось, что Китай отправил в космос свою первую миссию по доставке образцов астероидного вещества под названием «Тяньвэнь-2».

Мы ранее информировали, что астероид Веста, второй по размеру объект в Поясе астероидов, может быть не замороженной протопланетой, а обломком большего небесного тела, уничтоженного миллиарды лет назад.

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