К Земле мчится опасный "бог хаоса": как будет действовать человечество

Астероид / Иллюстративное фото / © Associated Press

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Астероид Апофис, названный в честь древнеегипетского бога хаоса и разрушения, снова оказался в центре внимания ученых и космических агентств. Хотя ранее существовали опасения, что этот объект может столкнуться с Землей в 2029 году, теперь специалисты уверены: угрозы нет. Однако его чрезвычайно близкий пролет открывает уникальные возможности для исследований.

Об этом сообщает портал Space.

Апофис был открыт в 2004 году. Его диаметр составляет около 340 м, а траектория полета в 2029 году приблизит астероид к Земле на расстояние всего 31 тыс. км — ближе, чем расположены некоторые геостационарные спутники, которые находятся на орбите примерно в 36 тыс. км от Земли.

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Из-за приближения астероида Европейское космическое агентство (ESA) активно готовит миссию Ramses, запуск которой запланирован на 2028 год. Главная цель — наблюдение за Апофисом до, во время и после его близкого прохождения мимо Земли. Космический аппарат будет анализировать орбиту, химический состав и структуру поверхности астероида.

Особенно интересным для ученых является влияние земной гравитации. По прогнозам, она может изменить не только орбиту, но и физические характеристики Апофиса — в частности, его поверхность и внутреннюю структуру. Это даст новое понимание того, как большие астероиды реагируют на близкое сближение с планетами, и поможет усовершенствовать технологии планетарной защиты.

Еще один элемент миссии — посадочный модуль, который ESA планирует доставить на поверхность Апофиса для детального изучения материала на месте.

Параллельно NASA готовится исследовать Апофис с помощью аппарата OSIRIS-APEX (ранее — OSIRIS-REx). Этот космический зонд уже имеет опыт: он собрал образцы с астероида Бенну и успешно доставил их на Землю. К Апофису OSIRIS-APEX прибудет примерно через месяц после того, как астероид пролетит мимо нашей планеты.

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К слову, ученые обнаружили возле Венеры опасные астероиды, которые могут разгромить Землю. Это коорбитальные астероиды, которые до сих пор остаются почти невидимыми для астрономов.