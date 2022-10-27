К Земле на бешеной скорости летит опасный 100-метровый астероид

Такой астероид в случае падения на Землю может уничтожить большой город, говорят специалисты.

Ученые из NASA предупредили, что сегодня, 27 октября, к Земле приблизится достаточно крупный астероид диаметром от 50 до 100 метров.

Об этом пишет HiTech.

По данным NASA, этот околоземный астероид летит к нам с невероятной скоростью около 30 тысяч км/ч (современный самолет истребитель может достигать скорости 2500 км/ч). Диаметр этого астероида ученые оценили в диапазоне от 50 до 100 метров. Даже несмотря на то, что он потенциально опасен, этот космический камень должен пролететь мимо Земли на расстоянии 4,5 млн км и не должен нанести нам никакого вреда.

По словам ученых, астероид 2022 года UA10 относится к классу околоземных камней, которые называются аполлонами. Эта группа астероидов получила свое название в честь астероида (1862) Аполлона, открытого еще в 1932 году.

Напомним, астероид, который больше египетских пирамид в Гизе, впервые за более 100 лет пролетел рядом с Землей.

Опасный астероид приближается к Земле | Новости мира

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