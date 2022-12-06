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К Земле на бешеной скорости приближается астероид

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К Земле на бешеной скорости приближается астероид

Фото: tsn.ua

Скорость движения небесного тела составляет 49 897 километров в час

Во вторник, 6 декабря, мимо нашей планеты пролетит астероид, диаметр которого составляет примерно 21 метр.

Об этомсообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

В сообщении указывается, что небесное тело 2022 года WA6 максимально приблизится к Земле 6 декабря на расстояние в 1 680 000 километров.

Скорость движения астероида составляет 49 897 км/ч.

Данное небесное тело не входит в группу потенциально опасных для планеты Земля, сколько его длина не превышает 150 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA профинансировало усовершенствование технологии для строительства колоний на Луне и Марсе.

Кроме того, мы ранее информировали, что ранее NASA опубликовало фото по путешествию космического аппарата Orion к Луне.

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Дата публикации
Просмотры
519
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