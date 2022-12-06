К Земле на бешеной скорости приближается астероид

Скорость движения небесного тела составляет 49 897 километров в час
Во вторник, 6 декабря, мимо нашей планеты пролетит астероид, диаметр которого составляет примерно 21 метр.
Об этомсообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).
В сообщении указывается, что небесное тело 2022 года WA6 максимально приблизится к Земле 6 декабря на расстояние в 1 680 000 километров.
Скорость движения астероида составляет 49 897 км/ч.
Данное небесное тело не входит в группу потенциально опасных для планеты Земля, сколько его длина не превышает 150 метров.
Напомним, ранее сообщалось, что NASA профинансировало усовершенствование технологии для строительства колоний на Луне и Марсе.
Кроме того, мы ранее информировали, что ранее NASA опубликовало фото по путешествию космического аппарата Orion к Луне.
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