К Земле приближается астероид: насколько он опасен

В субботу, 14 февраля, вблизи Земли пролетит потенциально опасный астероид 162 882 (2001 FD58).

Об этом сообщили в NASA.

Как сообщает американское космическое агентство, длина небесного объекта составляет 623,1 метра. Расстояние от астероида до Земли составит около 6,5 млн км.

Если астероид приближается к Земле на расстояние менее 7,5 млн км и его размер превышает 150 м, в NASA считают его «потенциально опасным объектом». В данном случае космический объект 2004 МО3 подпадает под оба параметра одновременно.

Астрономы подчеркивают, что нынешний пролет астероида не несет непосредственной угрозы человечеству. Впрочем, подобные наблюдения помогают лучше понимать динамику движения небесных тел и усовершенствовать системы раннего предупреждения о возможной опасности из космоса.

Астероиды — это небольшие каменные тела, оставшиеся от формирования Солнечной системы около 4,6 млрд лет назад. Большинство из них находятся в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, однако некоторые, известные как сближающиеся с Землей объекты (NEO), могут приближаться к нашей планете.

