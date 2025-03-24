К Земле приближается астероид размером с пирамиду: самый близкий пролет за столетие

В эту среду, 26 марта, к Земле приблизится астероид 2014 года TN17 — ближайшее более 100 лет. Хотя NASA классифицирует его как "потенциально опасный" из-за размера и регулярной близости к нашей планете, угрозы столкновения пока нет.

Об этом рассказывает Live Science.

Космическое тело размером примерно 165 метров — чуть больше высоты Большой пирамиды в Гизе — пролетит мимо Земли на расстоянии около 5,1 миллиона километров (это примерно в 13 раз дальше, чем Луна), со скоростью более 77 000 км/ч. Это теснейшее сближение, которое прогнозируют модели NASA вплоть до 2200 года.

Несмотря на размеры, астероид будет слишком далек для наблюдения невооруженным глазом или через обычные телескопы. В то же время исследователи планируют изучать его с помощью мощного радара Goldstone Solar System Radar (GSSR) в Калифорнии, что позволяет получить данные об орбите, скорости и форме объекта.

По оценкам ученых, если бы подобный астероид столкнулся с Землей, он мог бы уничтожить целый город. Но в этом случае причин для беспокойства нет: траектория объекта не представляет угрозы планете ни сейчас, ни в предполагаемом будущем.