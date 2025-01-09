К Земле приближается астероид шириной в 4 километра: несет ли он угрозу

Этот объект является одним из пяти крупнейших астероидов, которые приблизятся к Земле на расстояние менее 15 млн км в течение следующих 100 лет.

Астероид (887) Алинда впервые за 100 лет окажется на ближайшем расстоянии от Земли. Этот астероид очень редок из-за своих больших размеров.

Об этом сообщило издание IFLScience.

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По информации издания, в ближайшие дни он будет находиться настолько близко к нашей планете, что его можно увидеть просто с помощью бинокля. Впервые такой астероид (887) Алинда обнаружил в 1918 году немецкий астроном Макс Вольф. околоземные астероиды.

Стоит успокоиться, потому что (887) Алинда не является потенциально опасным астероидом и не несет угрозы для нашей планеты. Пролетать мимо Земли он будет 9 января и будет находиться на расстоянии примерно 12 млн км от нас.

Чтобы увидеть астероид, нужно просто воспользоваться биноклем. Для этого следует смотреть в сторону созвездия Близнецов и Ориона. Такой яркий, большой и относительно близкий к Земле астероид можно увидеть только раз в десятилетие. Также итальянский проект Virtual Telescope проведет прямую трансляцию 12 января в 19:30 по Киеву, в режиме реального времени.

Следует не пропустить такое событие, ведь в следующий раз астероид будет так близок к Земле только в 2087 году.

Напомним, космический зонд Parker, выполняющий миссию NASA, успешно завершил максимальное приближение к Солнцу и остается в хорошем рабочем состоянии.

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