К Земле приближается астероид: ученые назвали дату возможного столкновения

Международный астрономический союз оценил потенциальную опасность астероида в 3 балла по Туринской шкале. На данный момент это единственный астероид с показателем выше нуля.

Астрономы сообщили об обнаружении потенциально опасного астероида 2024 года YR4, который может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. Пока вероятность такого сценария оценивается в 1,2%, но точные расчеты еще продолжаются.

Об этом пишет "Universe Space Tech".

Что известно об астероиде?

Объект был зафиксирован системой раннего уведомления ATLAS 25 декабря 2024, его заметили телескопы на Гавайях, в Чили и Южной Африке. Из-за недостаточно длительного периода наблюдений его траектория пока определена с определенной погрешностью, поэтому дальнейшие исследования могут изменить оценку риска.

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Международный астрономический союз оценил потенциальную опасность астероида в 3 балла по Туринской шкале. На данный момент это единственный астероид с показателем выше нуля.

Какой ущерб может нанести 2024 год YR4?

Пока точные размеры астероида неизвестны – оценки варьируются от 40 до 100 метров, а NASA предполагает, что он может иметь диаметр около 55 метров.

Если такой объект действительно упадет на Землю, он высвободит энергию, эквивалентную 8 мегатоннам в тротиловом эквиваленте, сравнимую с Тунгусским метеоритом. В 1908 году его взрыв повлек за собой разрушение на площади более 2000 квадратных километров в Сибири.

Стоит ли волноваться?

Астрономы подчеркивают, что риск столкновения, вероятно, снизится после получения более точных данных о траектории 2024 YR4. Подобная ситуация уже случалась — например, астероид Апофис сначала имел 4 балла по Туринской шкале, но после более детальных расчетов угроза была снята.

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Если риск подтвердится, то на подготовку будет достаточно времени, чтобы провести эвакуацию или даже изменить траекторию астероида с помощью специальной миссии, вроде DART, которая в 2022 году успешно изменила курс астероида Dimorphos.

Пока ученые продолжают наблюдение, чтобы уточнить параметры 2024 YR4 и определить, насколько серьезна угроза для нашей планеты.