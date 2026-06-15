К Земле приближается большой астероид: так близко он не подлетал более 400 лет

Астероид Фото иллюстративный / © Unsplash

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В конце июня жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое событие. Потенциально опасный астероид 152637 (1997 NC1) осуществит свое ближайшее сближение с нашей планетой за более четырех столетий.

Об этом сообщает Иflscience.

По данным NASA, в следующий раз он окажется так близко к Земле только в 2133 году.

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Когда астероид максимально приблизится к Земле.

Ближайшая точка сближения ожидается 27 июня 2026 года. В этот момент астероид будет находиться на расстоянии примерно 0,01715 астрономической единицы или около 2,57 миллиона километров от Земли.

Для сравнения это примерно в 6,5 раза дальше, чем расстояние от Земли до Луны.

Несмотря на статус потенциально опасного, никакой угрозы столкновения нет. Астрономы подчеркивают, что объект безопасно пролетит мимо нашей планеты.

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Почему астероид считают особым

Астероид был открыт в 1997 году в рамках программы NASA Near-Earth Asteroid Tracking (NEAT).

Он относится к классу астероидов Афин, орбиты которых пересекают земную орбиту и могут проходить относительно близко к нашей планете.

По расчетам специалистов, столь близкого пролета этого астероида не было, по меньшей мере, с 1600 года — именно к этому периоду ученые смогли проследить его орбиту.

Следующее еще ближе сближение состоится только 28 июня 2133 года.

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Насколько велик астероид

Точные размеры космического тела пока остаются предметом дискуссий.

По предварительным оценкам NASA, диаметр астероида может составлять около 900 метров, но некоторые данные свидетельствуют, что он может быть значительно больше — до 1,5 километра.

Проблема в том, что яркость астероида не всегда позволяет точно определить его размер. Темные объекты отражают меньше света и могут выглядеть меньше, чем есть на самом деле.

Поэтому во время июньского пролета NASA планирует провести дополнительные наблюдения с помощью радиолокационной системы Goldstone Solar System Radar.

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«В отличие от других методов астрономии мы используем собственный источник сигнала и анализируем отраженный импульс, позволяющий получить чрезвычайно точную информацию об объекте», — объяснила радарная астрономка Лаборатории реактивного движения NASA Марина Брозович.

Можно ли увидеть астероид

При максимальном сближении астероид достигнет яркости около 10 звездной величины, что сделает его доступным для наблюдений через небольшие телескопы и даже мощные бинокли.

Лучше всего он будет виден жителям Северного полушария во время приближения к Земле, тогда как жители Южного полушария смогут наблюдать его уже после прохождения ближайшей точки.

Кроме того, проект Virtual Telescope Project планирует провести онлайн-трансляцию наблюдений 26 и 27 июня.

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Редкое событие для астрономов

В NASA отмечают, что столь крупные астероиды пролетают на столь близком расстоянии от Земли примерно раз в десять лет.

Поэтому будущее сближение вызывает значительный интерес среди ученых, которые надеются уточнить характеристики космического объекта и получить новые данные о его происхождении и свойствах.

Между тем , Китай вышел на след важного астероида. Новое исследование поставило под вопрос эту теорию и предложило другое происхождение космического объекта.

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