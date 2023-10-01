К Земле приближается опасный 671-метровый астероид: известна дата

Возле Земли во вторник, 3 октября, пролетит потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY).

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Длина небесного объекта составляет 671 м. Расстояние от астероида до Земли составит 6,3 млн километров. Скорость движения астероида – 75 456 км/ч.

"Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его потенциально опасным объектом", — говорится в сообщении.

Напомним, через 250 млн лет все континенты Земли объединятся – жизнь будет под угрозой: прогноз ученых.

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