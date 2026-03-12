К Земле приближается опасный астероид: что говорят в NASA

К Земле приближается астероид / © ТСН.ua

Американское аэрокосмическое агентство NASA следит за астероидом размером с автобус, который движется к нашей планете со скоростью более 21 500 миль в час.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на Центр исследования околоземных объектов (CNEOS).

Ожидается, что космический камень, известный как 2026 EG1, диаметром около 12 метров, сблизится с нашей планетой в пятницу, 13 марта.

Астероид пройдет на расстояние всего 318 000 километров — это ближе, чем Луна.

Что известно о движении астероидов

Астероиды — это небольшие каменистые массы, оставшиеся от формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад. Они сосредоточены в главном поясе астероидов, который расположен между орбитами Марса и Юпитера.

Как объясняют в NASA, некоторые астероиды «следуют траекториям, циркулирующим во внутренней части Солнечной системы, включая околоземные астероиды, тогда как другие остаются вне орбиты Нептуна».

Околоземные объекты имеют орбиты, которые подводят их на расстояние 190 миллионов километров от Солнца и в «орбитальный район» Земли.

Напомним, астероид, который упал на Землю примерно 43-46 миллионов лет назад, оставил после себя гигантский кратер в Северном море, а его удар вызвал цунами высотой более 100 метров.