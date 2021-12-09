К Земле приближается опасный астероид стоимостью около 5 млрд долларов

11 декабря к Земле приблизится астероид 4660 Nereus, который называют "потенциально опасным".

11 декабря астероид, размером с Эйфелеву башню, подойдет к нашей планете на потенциально опасное расстояние. Это небесное тело, открытое еще в 1982 году, имеет вид яйца. Его самая широкая часть – примерно 330 метров, что примерно равно размеру Эйфелевой башни.

Об этом сообщает LifeScience.

По прогнозам специалистов, астероид не столкнется с Землей — он должен пролететь мимо нашей планеты со скоростью примерно 23 657 км/ч.

NASA характеризует его как "потенциально опасное тело", подлежащее тщательному наблюдению. Стоит отметить, что космический гость уже не впервые сближается с Землей и находится под пристальным вниманием ученых.

По данным ученых, астероид включает в себя залежи никеля, железа и кобальта общей стоимостью 4,71 млрд долларов.

NASA и японское космическое агентство JAXA рассматривали его как потенциальный объект для добычи полезных ископаемых в космосе и готовили программу отбора проб с поверхности астероида, однако позже для этих целей было выбрано другое космическое тело.

В следующий раз 4660 Nereus приблизится к Земле 14 февраля 2060 года, и тогда расстояние до него составит всего 1,2 млн. км.

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