К Земле приближается последний в этом году астероид: угрожает ли он Земле

Максимальное расстояние от астероида до Земли составит менее 7,5 млн километров.

В пятницу, 30 декабря, мимо Земли пролетит последний в этом году астероид, диаметр которого составляет около 16 метров.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Астероид 2022 года YG5 максимально приблизится к Земле на расстояние 3 120 000 км. Скорость движения астероида составит 51286 км в час.

Ученые не относят этот астероид к классу потенциально опасных, поскольку его длина не превышает 150 метров. В то же время максимальное расстояние от астероида до планеты Земля составит менее 7,5 млн километров.

Напомним, в этом году агентство NASA подтвердило, что попытка сбить с курса небольшой астероид Диморфос имела успех. Это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение небесного тела и первая полномасштабная демонстрация технологии отклонения астероидов.

Опасный астероид приближается к Земле | Новости мира

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