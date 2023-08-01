К Земле приближается "рогатая" комета (фото)

У кометы 12P выросли "рога" после извержения вулкана. Подобных явлений ученые не видели за последние 69 лет.

Приближающаяся к Земле криовулканическая комета 12P во время полета вывернула в космос потоки холодной "магмы", напоминавшие "рога".

Об этом сообщает Space.

Комета 12Р диаметром около 30 км состоит из наполненного смесью льда, пыли и газа твердого ядра. Вокруг нее есть облако газа, вытекающее из внутренней части кометы. Ученые называют его комой.

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20 июля несколько астрономов зафиксировали мощную вспышку от кометы. Она была примерно в 100 раз ярче обычного. Все потому, что кома кометы внезапно раздулась из-за газа и кристаллов льда, поэтому смогла "отбить" больше солнечного света, который и увидели ученые.

Уже 26 июля было зафиксировано, что кома кометы выросла примерно до 230 тыс. км в диаметре или в 7000 раз больше ее ядра.

Как объяснил астроном из Британской астрономической ассоциации Ричард Майлз, необычная форма комы кометы 12P может быть связана с неправильной формой ее ядра. Позже расширенная кома исчезнет, когда газ и лед станут слишком рассеянными, чтобы отражать солнечный свет.

У кометы 12Р выросли "рога" после извержения потоков лавы в космос/Фото: The Dark Side Observatory

Отмечается, что подобные явления ученые не видели за последние 69 лет.

Астрономы оценивают, что комета достигнет ближайшей к Солнцу точки 21 апреля 2024 года и приблизится к Земле 2 июня того же года.

Напомним, к Земле мчится опасный астероид 2018 BG5 размером в 55 м – это как средний размер пассажирского авиалайнера.

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