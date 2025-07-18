К Земле приближается "зонд неизвестной цивилизации": ученый раскрыл загадочные аномалии объекта

Астрофизик Ави Леб предположил, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть посланником неизвестной цивилизации.

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Астрономы зафиксировали третий в истории наблюдений межзвездный объект 3I/ATLAS , направляющийся к нашей Солнечной системе. Его необычное поведение и свойства уже вызывали немало вопросов, а некоторые даже предполагают, что он может быть старше нашего Солнца. Также не исключено, что Атлас вообще может быть искусственным объектом, запущенным внеземной цивилизацией.

Об этом пишет известный гарвардский астрофизик Ави Леб в своей статье на платформе Medium.

Леб известен своими смелыми взглядами и гипотезами относительно внеземной жизни, часто идущими в разрез с официально принятыми версиями в научном мире. Он призывает коллег быть более открытыми к неожиданным выводам и теориям и не исключать версии, противоречащие привычным представлениям.

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Тайна размера и происхождения

Когда 3I/ATLAS впервые заметили 1 июля 2025 года на расстоянии в 4,5 раза больше расстояния между Землей и Солнцем, он оказался аномально ярким. Это наталкивало на мысль об объекте диаметром около 20 километров, что для межзвездного астероида чрезвычайно большим размером.

Для сравнения, предыдущий межзвездный объект, Оумуамуа, был в 200 раз меньше. Согласно статистике, мы должны были выявить миллион таких малых объектов, прежде чем наткнуться на гигантский 3I/ATLAS.

Первоначально ученые предполагали, что это комета, чья яркость объясняется облаком газа и пыли вокруг небольшого ядра. Однако дальнейшие наблюдения, проведенные через неделю после открытия, показали несколько иное.

Изученный спектр 3I/ATLAS не содержал следов газа или молекул, характерных для кометного хвоста. Вместо этого было обнаружено лишь покраснение отраженного солнечного света, что может указывать на пыль или особенности поверхности самого объекта. Это означает, что 3I/ATLAS, вероятно, является жестким телом диаметром около 20 километров без газового шлейфа.

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Вызывающие гипотезы Ави Леба

Если 3I/ATLAS не является типичным астероидом (из-за размера), а также не является кометой (из-за отсутствия газа), то что же это тогда? Ави Леб не исключает самой смелой версии: если будущие данные подтвердят отсутствие кометного хвоста, то «мы столкнемся с удивительной возможностью, отправленной во внутреннюю Солнечную систему по замыслу». То есть это может быть зонд или объект, запущенный неизвестной цивилизацией.

Этот сценарий напоминает научно-фантастический роман Артура Кларка "Свидание с Рамой", где цилиндрический инопланетный космический корабль подобного размера входит в Солнечную систему. Леб также отмечает аномальную ретроградную орбиту 3I/ATLAS, лежащую почти в плоскости вращения Земли, что является «исключительным совпадением» с очень низкой вероятностью.

Интересно, что 3I/ATLAS пройдет ближе всего к Солнцу 29 октября 2025 года, когда Земля будет на противоположной стороне Солнца, что усложнит его наблюдение.

Ави Леб критикует некоторые научные круги за сокрытие информации об этих аномалиях «Атласа» и поддержку традиционного мышления. По его мнению, все попытки скрыть «неудобную» правду раньше или позже обречены на провал.

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Астрофизик призывает коллег «сохранять детское любопытство» и искать доказательства, а не претендовать на знание всех ответов заранее. Будущие наблюдения с помощью мощных телескопов, таких как Рубин, Хаббл и Вебб, помогут раскрыть истинную природу загадочного межзвездного объекта 3I/ATLAS.

Напомним, ученые обнаружили новый «Юпитер» за пределами Солнечной системы в 400 световых годах от Земли. Экзопланету назвали «ценным объектом» для изучения газовых гигантов, восполняющих пробел между самыми плодородными газовыми гигантами и находящимися в нашем солнечном соседстве.