К Земле приблизилась комета, которую в последний раз видели неандертальцы
Чтобы увидеть C/2025 R3, необходимо за час до рассвета всматриваться в восточную часть неба.
К Земле приблизилась комета из облака Оорта — отдаленной области Солнечной системы, где хранятся ледяные остатки времен ее формирования. Последний раз она появлялась в небе над нашей планетой 170 тысяч лет назад, когда в Европе господствовали еще неандертальцы, а Homo sapiens (люди разумные) только начинали свои первые миграции из Африки.
О появлении этого космического объекта сообщили в Британской астрономической ассоциации.
Долгопериодическую комету C/2025 R3 (PANSTARRS) впервые зафиксировали в сентябре прошлого года, когда она находилась на расстоянии около 538,5 миллионов километров (3,6 астрономических единиц) от Солнца.
На момент открытия ее видимая звездная величина составляла лишь около 20, но в начале апреля она достигла отметки 6, что делает ее доступной для наблюдения даже без специальных приборов.
В перигелии (точке наименьшего расстояния до Солнца) яркость кометы может усилиться до 3-й величины, однако наблюдение затруднит близость объекта к солнечному диску.
Лучшее время для наблюдений — ближайшие несколько дней, поскольку после 20 апреля комета «спрячется» в лучах утреннего солнца.
Чтобы увидеть C/2025 R3, необходимо за час до рассвета всматриваться в восточную часть неба — комету можно разглядеть в созвездии Пегаса, неподалеку от астеризма Большой Квадрат.
С помощью бинокля или телескопа можно разглядеть структуру и хвост кометы.
В следующий раз комета вернется только через 170 тысячелетий.
Напомним, межзвездная комета 3I/ATLAS, которая приближалась к нашему Солнцу, оказалась одной из самых богатых на спирт среди всех известных космических объектов.