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К Земле сегодня приблизится потенциально опасный астероид - подробности
Землю пролетит гигантский астероид — его размеры превышают 300 метров.
В среду, 20 августа, мимо Земли пролетит астероид 1997 QK1, который в NASA классифицируют как потенциально опасный.
Об этом Лаборатория реактивного движения NASA(JPL).
По информации JPL, размер этого небесного тела составляет около 322,5 метра, а ближайшее расстояние до Земли, на котором он пролетит, составит примерно 3,01 миллиона километров.
В NASA объясняют: если объект приближается к Земле на менее чем 7,5 миллиона километров, и его размер превышает 150 метров, его считают потенциально опасным. Астероид 1997 QK1 соответствует обоим критериям — как по габаритам, так и по расстоянию до нашей планеты.
В то же время ученые успокаивают: хотя такие объекты и считаются потенциально опасными, риск столкновения с Землей в конкретном случае — крайне низкий. По расчетам, астероид безопасно пролетит мимо нашей планеты, не создавая угрозы.
Напомним, ранее мы писали о том, что к Земле приближается «зонд неизвестной цивилизации" новый межзвездный объект 3I/ATLAS.