ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
372
Время на прочтение
1 мин

Как 40 атомных бомб: Китай пережил мощный удар из космоса

Ученые обнаружили доказательство того, что кратер Цзиньлинь образовался в результате падения астероида. Они считают, что удар астероида оказал глубокое влияние на окружающую среду, изменив ландшафт.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Астероид

Астероид / © Associated Press

Ученые обнаружили огромный кратер на юге Китая, образовавшийся в результате падения астероида 10 тысяч лет назад. В результате падения выделилась энергия, эквивалентная 600 тысяч тонн тротила.

Исследование опубликовано в журнале Matter and Radiation at Extremes, пишет Interesting Engineering.

Ученые считают, что удар должен был в значительной степени повлиять на окружающее пространство, изменив ландшафт, и, вероятно, задев местную экосистему.

Чэнь Мин, исследователь из Центра передовых исследований науки и технологий высоких давлений и соавтор исследования, пояснил, что в результате удара высвободилась энергия, эквивалентная 600 тысяч тонн тротила, сравнимая с разрушительной силой 40 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Чтобы подтвердить, что кратер образовался в результате падения астероида, ученые изучили образцы кварца с места на предмет наличия признаков планарной деформации — микроскопических стеклянных пластинок, образующихся при разрушении кристаллической решетки под влиянием экстремального давления и температуры, возникающих при ударе.

Напомним, NASA внезапно ограничило доступ к информации об астероиде 2025 US6.

Дата публикации
Количество просмотров
372
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie