Как 40 атомных бомб: Китай пережил мощный удар из космоса

Астероид / © Associated Press

Реклама

Ученые обнаружили огромный кратер на юге Китая, образовавшийся в результате падения астероида 10 тысяч лет назад. В результате падения выделилась энергия, эквивалентная 600 тысяч тонн тротила.

Исследование опубликовано в журнале Matter and Radiation at Extremes, пишет Interesting Engineering.

Ученые считают, что удар должен был в значительной степени повлиять на окружающее пространство, изменив ландшафт, и, вероятно, задев местную экосистему.

Реклама

Чэнь Мин, исследователь из Центра передовых исследований науки и технологий высоких давлений и соавтор исследования, пояснил, что в результате удара высвободилась энергия, эквивалентная 600 тысяч тонн тротила, сравнимая с разрушительной силой 40 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Чтобы подтвердить, что кратер образовался в результате падения астероида, ученые изучили образцы кварца с места на предмет наличия признаков планарной деформации — микроскопических стеклянных пластинок, образующихся при разрушении кристаллической решетки под влиянием экстремального давления и температуры, возникающих при ударе.

Напомним, NASA внезапно ограничило доступ к информации об астероиде 2025 US6.