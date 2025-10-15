Как Apple усовершенствует камеру в iPhone 18: первые подробности от специалистов

В будущей линейке iPhone 18 появится одна из самых ожидаемых инноваций

В будущей линейке iPhone 18 появится одна из самых ожидаемых инноваций — сменная диафрагма камеры. Эта технология позволит автоматически регулировать отверстие объектива в зависимости от уровня освещения, что улучшит качество фото в темноте и сделает дневные снимки более четкими.

Об этом говорится в ETNews.

Впрочем, нововведение будет доступно только для моделей iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

По информации специалистов, компания Apple уже утвердила технический проект и готовится к его реализации. Производством переменной диафрагмы займутся LG Innotek и Foxconn, тогда как поставщиками компонентов — приводов и линз — станут Luxshare и Sunny Optical.

Интересно, что Samsung еще в 2018 году ввела похожую технологию в Galaxy S9, но впоследствии отказалась от нее из-за увеличенной толщины модуля камеры и высокой стоимости. Apple, напротив, решила вернуть эту идею, чтобы подчеркнуть инновационность серии Pro.

Инсайдеры также сообщают, что переход на алюминиевый корпус вместо титановых рамок позволил Apple освободить большее место внутри корпуса для более сложной системы камер.

Обычные версии — iPhone 18 и iPhone 18 Plus — вероятнее всего, сохранят нынешнюю оптику без переменной диафрагмы.

