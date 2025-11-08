Как белки на самом деле находят все свои закопанные орехи: ученые разгадали секрет

Белка / © unsplash.com

Реклама

Ежегодно осенью белки упорно готовятся к зиме, собирая сотни орехов и семян, на которые полагаются в холодные месяцы. Ученые наконец дали исчерпывающий ответ на популярный вопрос: как эти грызуны способны находить свои многочисленные тайные тайники.

Об этом пишет Popular Science.

Профессор Школы морских и экологических программ Университета Новой Англии Ной Перлут, который возглавляет исследования серых белок рассказал, что эти грызуны не используют одну-единственную стратегию для возвращения своих запасов. По словам ученого, они применяют комплекс подходов, где сочетают обоняние, зрение, наблюдение за своими родственниками и распознавание запаховых меток.

Реклама

«Они используют весь набор инструментов», — отметил Перлут.

Белка / © Unsplash

Когда наступает время откапывать спрятанную еду, пространственная память белок играет решающую роль. В одном полевом эксперименте ученые попытались сбить животных с толку: они создавали фальшивые тайники, которые были идентичны настоящим, и даже меняли местами участки почвы между ними, чтобы запутать белок запахами. Результат был впечатляющим: белки почти безошибочно игнорировали подделки и быстро находили свои настоящие запасы.

Совсем недавно, в исследовании 2023 года сообщалось, что рыжие белки, живущие в городском парке, быстро находили большинство орехов, которые они закопали, даже сталкиваясь с жесткой конкуренцией со стороны других белок.

Белки — мастера организации

«Мы обычно думаем, что эти тайники закопаны в землю, но представьте себе, что вы серая белка и живете в месте, где много снега или льда. Вы не можете выходить и копать сквозь два фута льда каждый раз, когда вам нужен один желудь», — отметил профессор Перлут.

Реклама

Зато белки в холодном климате хранят пищу в дуплах деревьев и ветвях — это еще одно свидетельство того, насколько сложными могут быть их ментальные карты.

«Им приходится полагаться на то, чтобы запоминать, в каких деревьях они положили еду», — отметил Перлут.

Большинство древесных белок не складывают все свои припасы в одно место; вместо этого они разносят сотни орехов по большой территории. Однако некоторые виды, такие как рыжие белки, используют другую стратегию: они предпочитают делать кладовую накопления — научный термин, означающий сбор всех запасов пищи в одну защищенную «кладовую».

Стоит учесть, что средняя территория обитания одной белки довольно большая — шесть-восемь акров (примерно как четыре футбольных поля), и на ней может быть расположено несколько гнезд, что затрудняет наблюдение за всеми тайниками. И они не только отслеживают собственные активы; они также следят за планами на ужин всех остальных.

Реклама

«Белки не являются «территориальными». Они наблюдают за поведением друг друга в прятках, воруют их пищу, а затем прячут ее в других местах», — рассказал Перлут.

Профессор отмечает, что память белки остается отличной около двух недель и может оставаться такой же до двух месяцев.

«Они также разумно подбирают время для поиска желудей. Желуди из белых дубов быстро прорастают, поэтому белки предпочитают их съедать, прежде чем медленнее прорастают желуди из красного дуба», — заметил профессор.

Без морали, только безумие

Когда наступают трудные времена, многие белки используют проверенную временем тактику выживания: воровство, которое ученые вежливо называют «грабежом».

Реклама

По сути, исследователь Перлут утверждает, что белки создают в своем сознании цветную ментальную карту территории: один «цвет» обозначает места, где закопаны их собственные орехи, а другой — тайники, сделанные другими белками. Таким образом, они могут с ветки сканировать землю и запоминать не только собственные припасы, но и лучшие места для успешного грабежа.

«Я думаю, что они склонны пытаться ограбить, а затем, если ограбление не удается, они идут непосредственно к собственному хранилищу», — отметил ученый.

Хотя белки намеренно не делятся едой, они редко наказывают друг друга за случайные кражи желудей. Тем не менее, некоторые манипуляции со стороны белки являются законной игрой: грызун может имитировать закапывание ореха, который на самом деле все еще спрятан у него во рту — обман, предназначенный для того, чтобы ввести в заблуждение любого, кто наблюдает.

По словам ученого этой системы взаимных краж обычно достаточно, чтобы поддерживать мир среди белок. Она настолько эффективна, что обеспечивает им большую часть времени спокойную жизнь.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.