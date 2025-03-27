Как бутылированная вода влияет на здоровье: тревожное открытие ученых

Исследование показало, что микропластик в воде переносит токсичные вещества, которые могут вызвать системное воспаление.

С увеличением объемов пластиковых отходов в окружающей среде микропластик все чаще попадает в питьевую воду и продукты питания. Ученые выяснили, что потребление микропластика человеком может приводить к повреждению внутренних органов, в частности почек.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Communications Biology, сообщает The Cool Down.

Ученые выяснили, что микропластик – мелкие частицы пластика размером менее 5 мм – является основным переносчиком вредного химического соединения бензо[а]пирена (BaP) в организм человека. Точный механизм его проникновения еще не полностью изучен, однако исследователи обнаружили, что это вещество всасывается преимущественно через кишечник после попадания в пищеварительную систему, что представляет серьезную угрозу здоровью.

Рецензируемое исследование указывает на бутылированную воду как главный источник микропластика. Попадая в организм, он повреждает стенки кишечника и почек и провоцирует системное воспаление.

Почему микропластик опасен?

Из-за микроскопического размера микропластик почти невозможно полностью удалить из окружающей среды. Его находят в желудках людей и животных, в воздухе, почве, водопроводной воде, еде и напитках. Он также накапливается в океанах, причиняя серьезный вред коралловым рифам и морским экосистемам.

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Поскольку микропластик не является природным веществом, живые организмы не способны его разлагать, что еще больше усугубляет проблему загрязнения.

Как реагирует индустрия бутылированной воды?

Представитель International Bottled Water Association (Международной ассоциации бутилированной воды) поставил под вопрос результаты исследования:

"Эта статья базируется на исследовании, где говорится, что микрочастицы полистирола являются переносчиками бензо[а]пирена. Однако бутылки для воды не изготовляют из полистирола".

Также представитель отметил, что в США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) установило предельный уровень бензо[а]пирена в бутилированной воде – 0,2 мкг/л, тогда как в исследовании использована концентрация 4 мкг/л, что в 20 раз превышает норму.

Несмотря на критику методологии исследования, отмечается, что пластиковые бутылки с газировкой или другими жидкостями могут содержать такое же количество микропластика, как и бутылки с водой. Особенно опасно, когда такие бутылки нагреваются, например остаются в горячей машине.

Также пластиковые бутылки способствуют глобальному загрязнению, поскольку их можно переработать всего 1-2 раза, прежде чем они теряют свое качество. Стекло и алюминий могут перерабатываться бесконечно.

Самым безопасным вариантом во избежание загрязнения микропластиком является стеклянная тара, поскольку она не взаимодействует с содержимым. В то же время, алюминиевые бутылки часто имеют пластиковое покрытие, хотя они все же содержат значительно меньше пластика, чем пластиковые бутылки.

Как можно снизить количество микропластика?

Сокращение использования пластика и правильная переработка помогут снизить выбросы микропластика в окружающую среду.

Использование многоразовых бутылок вместо одноразовых пластиковых поможет снизить попадание микропластика в воду.

Отказ от пластиковых пакетов и переход на многоразовые альтернативы.

Поддержка брендов, использующих экологическую упаковку без пластика.

Сортировка пластика и его правильная утилизация во избежание его попадания в природу, где он разлагается на микропластик.

Напомним, ученые Бостонского университета выяснили, что опасные для здоровья людей бактерии после контакта с микропластиком становятся более устойчивыми к антибиотикам. Есть угроза развития супербактерий, которые будут распространять сложные для лечения инфекции.