Как быстрее зарядить телефон: тест показал, что на самом деле дает режим полета

Как быстрее зарядить телефон / © pexels.com

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Включенный режим полета действительно может помочь смартфону зарядиться немного быстрее. Однако эксперименты показывают, что речь идет лишь о нескольких минутах, поэтому существенно сократить время зарядки таким способом не удастся.

Об этом сообщило издание SlashGear.

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Современные смартфоны часто оснащаются аккумуляторами емкостью более 4000–5000 мА·ч, которые обеспечивают длительную автономную работу. В то же время для полного восстановления заряда таких аккумуляторов требуется время. Частично эту проблему решают технологии быстрой зарядки: некоторые устройства способны восстановить значительную часть заряда менее чем за полчаса.

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Несмотря на это, пользователи ищут дополнительные способы ускорить процесс. Один из популярных лайфхаков — включить режим «в полете» во время зарядки. Идея заключается в том, что без подключения к мобильной сети и Wi-Fi телефон расходует меньше энергии, а значит, большая часть мощности, поступающей от зарядного устройства, может направляться на аккумулятор.

Этот способ проверяли ещё более десяти лет назад. В 2014 году CNET провёл эксперимент, в ходе которого режим полёта сократил время полной зарядки примерно на четыре минуты. При зарядке до 50% разница оказалась больше — 11 минут.

Действительно ли режим полета ускоряет зарядку?

Чтобы выяснить, работает ли этот лайфхак с современными смартфонами, мы провели серию тестов на Samsung Galaxy S24 Ultra. Телефон каждый раз полностью разряжали до 0%, после чего подключали к зарядному устройству и измеряли время до достижения 100%.

После того как уровень заряда достигал 1%, смартфон включали. В тех испытаниях, где проверялась эффективность режима полета, его активировали сразу после запуска устройства.

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Во всех тестах использовалось зарядное устройство CMF Power 65W GaN. Большинство испытаний проводилось в одинаковых условиях — температура воздуха составляла примерно 25 °C.

Результаты показали, что режим полета действительно даёт небольшое преимущество. Быстрее всего Galaxy S24 Ultra удалось зарядить от 0 до 100% за 1 час 2 минуты.

Когда телефон оставался подключенным к мобильной сети и Wi-Fi, лучший результат составил 1 час 9 минут. Таким образом, в данном случае режим полета позволил сэкономить около семи минут.

Тесты проводились в течение нескольких недель, и результаты были схожими. В режиме «В полете» смартфон, как правило, заряжался на 4–7 минут быстрее. Средняя разница составляла примерно пять минут.

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Таким образом, результаты нового эксперимента в целом совпадают с выводами CNET, сделанными ещё в 2014 году. Режим полёта действительно может немного ускорить зарядку, но экономия времени остаётся незначительной.

Есть и очевидный недостаток: пока режим полета активен, пользователь не будет получать обычные звонки и сообщения через мобильную сеть. Поэтому ради нескольких минут придется временно пожертвовать частью возможностей смартфона.

Температура влияет на скорость зарядки

В ходе эксперимента выяснилось, что режим полёта не всегда обеспечивает одинаковый результат. Одним из факторов, существенно влияющих на продолжительность зарядки, оказалась температура окружающей среды.

В начале испытаний фиксировались случаи, когда Samsung Galaxy S24 Ultra даже при включенном режиме полета заряжался заметно дольше.

Во время одного из тестов через 1 час 21 минуту, находясь у розетки, смартфон сообщал, что до полной зарядки осталось ещё около пяти минут. В других случаях зарядка длилась почти 1 час 14 минут, хотя режим полета был активен на протяжении всего процесса.

Эти испытания объединяло одно обстоятельство — температура воздуха достигала примерно 32–33 °C. К тому же во время зарядки сам смартфон заметно нагревался.

После этого последующие испытания проводились уже при стабильной температуре. Именно в таких условиях режим полёта начал регулярно демонстрировать небольшое преимущество в скорости зарядки.

В то же время результаты могут варьироваться в зависимости от конкретной модели телефона и зарядного устройства. Поэтому не стоит рассчитывать, что режим «в самолете» на любом смартфоне обязательно сэкономит именно 4–7 минут.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько лет на самом деле может прослужить современный смартфон и когда его уже стоит заменить.

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