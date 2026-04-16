Как быстро зарядить телефон: правило плюс 5, которое действительно работает

Со временем бывает так, что телефон начинает медленнее заряжаться. Это может происходить в нескольких случаях, и не всегда это связано с износом батареи телефона. Как быстро зарядить телефон — рассказываем обо всех методах.

Существует интересное правило, которое называется «плюс 5». С ним телефон будет заряжаться гораздо быстрее, чем обычно. Об этом пишут ZD.net.

Как быстрее заряжать телефон: важное правило

Чтобы телефон заряжался быстрее, достаточно правильно подобрать к нему все аксессуары. Многие пользуются беспроводной зарядкой, ведь это удобно и не нужно повсюду носить с собой шнуры и павербанки.

Однако беспроводная зарядка заряжает телефон гораздо медленнее. Все связано с тем, что при зарядке часть энергии теряется из-за нагрева самой зарядки и телефона. Так рассеивается магнитное поле.

Поэтому беспроводные зарядки сильно уступают стандартным — с проводом.

Даже качественная станция может медленнее работать, если вместе с ней используется неподходящий кабель или блок питания. Слабые адаптеры могут снизить скорость зарядки устройств от мощных беспроводных станций.

Чтобы ускорить беспроводную зарядку, необходимо выбрать правильную мощность адаптера. Она должна быть по меньшей мере на 5 Вт выше заявленной максимальной мощности зарядки смартфона.

То есть для зарядки 15 Вт необходимо купить адаптер не менее 20 Вт.

Без этого запаса в +5 Вт зарядка телефона может происходить значительно медленнее, чем от проводной зарядки, поскольку во время беспроводной зарядки часть энергии теряется из-за тепла.

Переход на мощный адаптер может значительно ускорить зарядку телефона или планшета. Некоторые смартфоны видят эту технологию и отображают на экране надпись «быстрая беспроводная зарядка».

Другие способы быстро зарядить телефон

Быстро зарядить телефон можно не только мощными адаптерами и беспроводной зарядкой. В первую очередь, лучшим способом быстрой зарядки является авиарежим. Его можно включить во время зарядки, если вам точно никто не позвонит и не напишет за это время.

Выключение ненужных функций, закрытие приложений и лишних вкладок тоже ускоряют процесс. Так телефон меньше работает в фоновом режиме и не тратит энергию.

Идеально — отключение телефона во время зарядки. Это обеспечит самую быструю зарядку. Также важно заряжать телефон от розетки, а не от других устройств.

