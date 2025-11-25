- Дата публикации
Как часто стоит стирать пижаму: ученая назвала срок, после которого одежда становится опасной
Эксперт по микробиологии объяснила, почему длительное ношение пижамы может быть вредным. Она рассказала, сколько раз подряд ее действительно можно надевать.
Британский микробиолог Примроуз Фристоун объяснила, как часто на самом деле нужно стирать пижаму — и ее совет уже вызвал волну споров в соцсетях. По мнению специалиста, ночную одежду желательно менять ежедневно, ведь она тесно контактирует с кожей и быстро накапливает пот, бактерии и грибки.
Об этом сообщило издание Dailymail.
В соцсетях пользователи разделились на лагеря: одни убеждены, что ежедневная смена пижамы — это преувеличение, другие же удивляются, что люди вообще носят ее больше двух ночей подряд. Некоторые признаются, что надевают пижаму повторно, пока чувствуют на ней запах стирального порошка, а некоторые шутят, что меняют одежду только тогда, когда она не начинает вонять.
Доктор Фристоун отмечает: независимо от того, принимает ли человек душ перед сном, в течение ночи тело выделяет примерно 0,2 литра пота — большая часть которого впитывается в ткань. Это создает влажные условия, идеальные для развития микроорганизмов, которые питаются потом, жирами и клетками кожи.
Эксперт подчеркивает: тем, кто потеет сильнее, стоит надевать чистую пижаму каждый вечер. А если человек не испытывает чрезмерной потливости и принимает душ перед сном, ночную одежду можно носить до трех-четырех раз подряд — но не более.
Отдельную роль играет и банальная бытовая привычка — есть в пижаме. Частицы пищи также попадают в ткань, становясь дополнительным «меню» для бактерий.
Микробиолог обращает внимание и на другое: газы, выделяемые во время сна, содержат микроскопические частицы фекалий. Их накопление на ткани может ухудшать запах и создавать риск распространения инфекций, включая норовирус. Это подтверждают и исследования Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
Накопление отмершей кожи также привлекает пылевых клещей, экскременты которых могут вызывать аллергические реакции и обострение астмы. Грибки, размножающиеся во влажной среде, представляют опасность для людей с ослабленным иммунитетом — в частности могут вызвать легочные инфекции.
Чтобы избежать рисков, Фристоун советует стирать пижамы при температуре не менее 60°C или использовать специальные дезинфицирующие средства для белья. Дополнительное просушивание в горячей сушилке или глажка паром помогает уничтожить остаточные бактерии и вирусы.
