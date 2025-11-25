Как часто стоит стирать пижаму: ученая назвала срок, после которого одежда становится опасной

Как часто стирать пижаму / © Credits

Британский микробиолог Примроуз Фристоун объяснила, как часто на самом деле нужно стирать пижаму — и ее совет уже вызвал волну споров в соцсетях. По мнению специалиста, ночную одежду желательно менять ежедневно, ведь она тесно контактирует с кожей и быстро накапливает пот, бактерии и грибки.

В соцсетях пользователи разделились на лагеря: одни убеждены, что ежедневная смена пижамы — это преувеличение, другие же удивляются, что люди вообще носят ее больше двух ночей подряд. Некоторые признаются, что надевают пижаму повторно, пока чувствуют на ней запах стирального порошка, а некоторые шутят, что меняют одежду только тогда, когда она не начинает вонять.

Доктор Фристоун отмечает: независимо от того, принимает ли человек душ перед сном, в течение ночи тело выделяет примерно 0,2 литра пота — большая часть которого впитывается в ткань. Это создает влажные условия, идеальные для развития микроорганизмов, которые питаются потом, жирами и клетками кожи.

Эксперт подчеркивает: тем, кто потеет сильнее, стоит надевать чистую пижаму каждый вечер. А если человек не испытывает чрезмерной потливости и принимает душ перед сном, ночную одежду можно носить до трех-четырех раз подряд — но не более.

Отдельную роль играет и банальная бытовая привычка — есть в пижаме. Частицы пищи также попадают в ткань, становясь дополнительным «меню» для бактерий.

Микробиолог обращает внимание и на другое: газы, выделяемые во время сна, содержат микроскопические частицы фекалий. Их накопление на ткани может ухудшать запах и создавать риск распространения инфекций, включая норовирус. Это подтверждают и исследования Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Накопление отмершей кожи также привлекает пылевых клещей, экскременты которых могут вызывать аллергические реакции и обострение астмы. Грибки, размножающиеся во влажной среде, представляют опасность для людей с ослабленным иммунитетом — в частности могут вызвать легочные инфекции.

Чтобы избежать рисков, Фристоун советует стирать пижамы при температуре не менее 60°C или использовать специальные дезинфицирующие средства для белья. Дополнительное просушивание в горячей сушилке или глажка паром помогает уничтожить остаточные бактерии и вирусы.

Напомним, ранее мы обращали внимание на скрытую угрозу на кухне. Оказалось, что обычная кухонная губка может содержать больше опасных бактерий, чем сиденье унитаза, кроме того, она создает скрытую угрозу пищевого отравления.