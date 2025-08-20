Как ChatGPT влияет на мозг: результаты эксперимента удивят

Искусственный интеллект / © Pixabay

Массачусетский технологический институт провел эксперимент, чтобы выяснить, как использование ChatGPT влияет на мышление студентов.

Об этом пишет TNW.

Участие в исследовании приняли 54 добровольца из Бостона, которых разделили на три группы: одни писали эссе самостоятельно, другие пользовались Google, а третья группа работала с ChatGPT.

Наивысшую активность мозга ученые зафиксировали у студентов, работавших без помощи технологий. Самые низкие показатели имели те, кто писал с помощью ChatGPT — их работа выглядела «на автопилоте».

Преподаватели также отметили, что в текстах, созданных с поддержкой ИИ, не хватает оригинальности и «души».

Когда группы поменялись ролями, студенты, впервые воспользовавшиеся ChatGPT, смогли улучшить свои тексты. При этом те, кто привык работать с ботом, без него показали гораздо худшие результаты. Авторы эксперимента подчеркнули: речь не о деградации мозга, а о риске уменьшения умственных усилий при чрезмерной зависимости от ИИ.

Исследователи призвали не делать громких выводов, ведь эксперимент был невелик и нуждается в дальнейшем изучении.

Специалисты из Свободного университета Амстердама добавляют, что главная угроза заключается в потере критического мышления. Если пользователи безоговорочно доверяют ответам моделей, это может иметь серьезные последствия.

Недавно в США 60-летнего мужчину госпитализировали после того, как он исключил соль из своего рациона, следуя совету ChatGPT. Этот случай, по мнению экспертов, ярко иллюстрирует опасность слепого доверия к искусственному интеллекту.

Напомним, через 10 лет искусственный интеллект достигнет уровня всеобщего интеллекта, кардинально изменит жизнь человечества, откроет новые горизонты в медицине, экологии и энергетике, обеспечит радикальный достаток и поможет колонизировать космос, начав эпоху процветания.

Генеральный директор DeepMind, британский ученый Демис Гассабис сделал сверхважный прогноз относительно будущего технологий и человечества. По его словам, существует примерно 50% вероятности, что сильный или общий искусственный интеллект (ОИИ) появится уже в течение следующих 5–10 лет, то есть около 2030 года.