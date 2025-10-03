Как деревья спасают жизни: открыт новый способ предсказания извержений вулканов

Деревья / © Pixabay

Ученые NASA обнаружили, что деревья могут выступать своеобразными «датчиками» будущих природных катастроф. Исследователи установили: необычно интенсивное «позеленение» растений предшествует извержениям вулканов.

Об этом сообщило издание El Diario 24.

По объяснению ученых, магма, которая поднимается вверх перед извержением, выделяет повышенное количество углекислого газа. Этот газ стимулирует быстрый рост растительности, из-за чего деревья приобретают более яркий зеленый оттенок. Такие изменения ученые зафиксировали благодаря спутниковому индексу NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), что позволяет выявлять отклонения в развитии растений.

Этот метод уже доказал свою практическую ценность. В конце 2017 года возле филиппинского вулкана Майон было зафиксировано резкое «позеленение» деревьев. Информация стала основанием для срочной эвакуации более 56 тысяч человек. Благодаря этому удалось избежать жертв.

В NASA подчеркивают, что метод не может полностью заменить традиционные технологии прогнозирования — сейсмические датчики или спутниковый мониторинг. В то же время он является дополнительным и экономически выгодным инструментом, повышающим скорость выявления потенциальных угроз.

Исследователи планируют продолжить изучение этого явления. В частности, они хотят выяснить, могут ли подобные изменения в растительности сигнализировать не только о вулканической активности, но и о других природных процессах — от землетрясений до климатических стрессов.

«Деревья существуют на нашей планете столько же, сколько существует сама Земля. Кто лучше может предупреждать об аномалиях, чем древнейшие ее обитатели?» — отметили в NASA.

