Как долго человеческий мозг сможет прожить без кислорода: ученые выяснили

Даже после того, как дыхание и сердцебиение прекращаются, человек остается в сознании примерно на 2-20 секунд.

Нашему мозгу жизненно необходим огромный запас кислорода для поддержания хрупкого баланса электролитов и минералов, несущих электрический заряд и играющих ключевую роль в проведении электрических импульсов в нервной системе человека.

Ученые узнали, как долго нам мозг может прожить без кислорода, пишет Live Science.

По данным исследователей, проблема в том, что дисбаланс этих электролитов нарушает способность нейронов посылать сообщения, поскольку клетки возлагаются на поступающие и выходящие из мембран натрий и калий. Этот поток контролируется "насосами" в мембране нейрона, которые работают неправильно из-за недостатка кислорода. Простыми словами, нарушение нормальной работы этих насосов приведет к быстрому накоплению воды и натрия, что приведет к отеку нейронов. Отметим, что точные механизмы этого процесса все еще остаются малоизученными.

Ученый Дени Гонсалес отмечает, что всего 5 минут кислородного голодания могут привести к коме, судорогам и гибели нейронов. Однако большинство людей все же сможет восстановить значительную часть функций головного мозга человека, если лечение будет начато вовремя. В то же время, при полной нехватке кислорода в мозгу понадобится всего несколько минут, чтобы мозг умер.

Ранее ученые узнали, чем пахнет смерть.

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