Как домашние кошки оказались в Китае: исследование ДНК раскрыло неожиданную историю

В Европе они распространились около 3000 лет назад, а в Китай, как свидетельствуют новые данные, попали только в VI веке нашей эры.

Происхождение домашних кошек в Китае остается загадкой, однако новое исследование ДНК показало, что первые кошки появились в стране около 1400 лет назад. Ученые предполагают, что их привезли торговцы и дипломаты, путешествовавшие по Шелковому пути.

Об этом рассказывает Live Science.

Генетический анализ древних кошек позволил установить, что домашние коты (Felis catus), происходящие от африканских диких кошек (Felis silvestris lybica), стали жить рядом с людьми на Ближнем Востоке примерно 10 000 лет назад. В Европе они распространились около 3000 лет назад, а в Китай, как свидетельствуют новые данные, попали только в VI веке нашей эры.

"Сначала кошки считались дорогими, экзотическими питомцами", — объяснил соавтор исследования Шу-Джин Ло, главный исследователь Лаборатории геномного разнообразия и эволюции Пекинского университета. "Их загадочное поведение, сочетание отрешенности и ласки, придавало им таинственности".

Около 600 года нашей эры кошек начали транспортировать из восточного Средиземноморья через Центральную Азию в специальных клетках и ящиках. Они попадали в Китай в небольшом количестве и служили дарами местной элиты.

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Однако еще до появления ввезенных кошек в Китае уже существовали другие представители кошачьих. Археологические находки свидетельствуют о том, что местные китайские общины сосуществовали с леопардовыми кошками (Prionailurus bengalensis). Исследователи обнаружили кости этих животных в северо-западной провинции Шэньси, которые датируются 5400 годом до нашей эры. Это указывает на то, что еще в древности китайцы жили рядом с кошками, хотя приручение именно домашнего вида произошло гораздо позже.

Исследование стало сенсационным открытием, ведь раньше считалось, что домашние кошки появились в Восточной Азии гораздо раньше. Теперь у ученых есть доказательства того, что они прибыли в Китай позже, чем считалось ранее, и были экзотическими животными, которыми восхищались состоятельные слои общества.