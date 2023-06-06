Как дожить до 100 лет: исследователи обнаружили и рассказали "секрет"

Новое исследование показало, что секрет того, как дожить до 100 лет, уже может скрываться внутри человека.

Ученые из Копенгагенского университета изучили 176 человек в возрасте 100 лет и старше, живущих в Японии, и обнаружили, что они имели "уникальную" комбинацию кишечных бактерий. Об этом пишет mirror.co.uk.

Так что долгая жизнь полностью зависит от кишечника. Так, определенные вирусы могут оказывать благоприятное воздействие на кишечную флору и, следовательно, на здоровье.

"Предыдущее исследование показало, что кишечные бактерии старых японцев производят совершенно новые молекулы, которые делают их устойчивыми к патогенным микроорганизмам, вызывающим болезни", — сказал руководитель исследования доктор Йоахим Йохансен. "И если их кишечник лучше защищен от инфекции, то, вероятно, это одна из причин, по которой они живут дольше других".

Японские долгожители также обладали огромным разнообразием как бактерий, так и бактериальных вирусов в кишечнике.

Доцент Саймон Расмуссен сказал: "Высокое микробное разнообразие обычно связано со здоровым микробиомом кишечника. И мы ожидаем, что люди со здоровым кишечным микробиомом будут лучше защищены от болезней, связанных со старением".

Одна женщина, живущая в доме престарелых в Эссексе, недавно сказала, что секрет достижения 102-летнего возраста заключается в "хорошем сексе". А супружеская пара из Нортгемптоншира, которой в прошлом году исполнилось 100 лет, приписала свою долгую жизнь "ежедневной ссоре".

Но последняя наука предполагает, что на самом деле это зависит от того, как можно воспроизвести разнообразие бактерий для борьбы с распространенными заболеваниями.

Используя специально созданный алгоритм, исследователям удалось составить карту кишечных бактерий и бактериальных вирусов.

Профессор Расмуссен добавил: "Кишечные бактерии являются природной частью человеческого тела и нашей природной среды. И самое безумное то, что мы действительно можем изменить состав кишечных бактерий. Мы не можем изменить гены — по крайней мере, в ближайшее время".

Напомним, британка, отпраздновавшая 108-й день рождения, назвала отсутствие детей секретом своего долголетия. В течение жизни она не родила наслдеников, но воспитывала многих четвероногих.

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